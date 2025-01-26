Altın fiyatları ve dolar kuru tarihi zirvelerde! İşte 26 Ocak piyasalarda son durum

26 Ocak 2025 07:48 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 08:01

Altın fiyatları ve dolar kuru 26 Ocak 2025 Pazar sabahı itibarıyla yine merak konusu. İşte rekorların üst üste geldiği piyasada güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları ve dolar fiyatı ve güncel döviz kurları...

Altın​ fiyatları yılbaşının ardından rekor üstüne rekor kırarken dolar​ başta olmak üzere döviz karları da ciddi bir yükseliş kaydetti. Yatırımcıların dikkatli takibinde olan gram altın, çeyrek altın fiyatları 26 Ocak Pazar günü yine piyasaların gündeminde ilk sırada. Bunun yanında 35.50 TL direnç seviyesini aştıktan sonra 36 TL seviyesine doğru istikrarlı çıkışını sürdüren dolar kuru da yine merak edilen konular arasında. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, dolar kuru, euro fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve döviz kurları…

26 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.178,67

Satış 3.179,05

26 OCAK ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.169,00

Satış 5.216,00

26 OCAK YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 10.338,00

Satış 10.431,00

26 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.612,00

Satış 20.775,00

26 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.770,79

Satış 2.771,18

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (26 OCAK PAZAR)

Güncel dolar kuru bugün 35,6720 TL ve satış 35,6877 TL'den işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru 0.13 düşüşle alış 37,4624 TL ve satış 37,4911 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 44,5467 TL, satış 44,5888 TL'den fiyatlanmış durumda.

26 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI