Altın fiyatları ve dolar kuru Trump etkisinde! İşte 2 Şubat piyasalarda son durum

02 Şubat 2025 09:59 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 10:05

Altın fiyatları ve dolar kuru 2 Şubat 2025 Pazar sabahı itibarıyla yine merak konusu. İşte ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu gümrük vergisi tarife zammı sonrası gram altın, çeyrek altın fiyatları ve dolar fiyatı...

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Altın​ fiyatları yılbaşının ardından rekor üstüne rekor kırarken dolar​ da ciddi bir yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi. Gram altın, çeyrek altın fiyatları 2 Şubat Pazar günü yine piyasaların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Trump'ın dün Meksika, Kanada ve Çin için açıkladığı gümrük vergisi zamları sonrası piyasaların tepkisi merak ediliyor. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, dolar kuru, euro fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Şubat güncel altın fiyatları ve döviz kurları…

2 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.228,15 TL

Satış 3.228,84 TL

2 ŞUBAT ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.230,00 TL

Satış 5.274,00 TL

2 ŞUBAT 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 10.460,00 TL

Satış 10.548,00 TL

2 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.857,00 TL

Satış 21.010,00 TL

2 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.800,78 dolar

Satış 2.801,28 dolar

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (2 ŞUBAT PAZAR)

Güncel dolar kuru bugün 35,68 TL'den işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru 36,98 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 44,32 TL'den fiyatlanmış durumda.