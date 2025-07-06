Altın fiyatları ve döviz kurları Trump'a kilitlendi! İşte 6 Temmuz güncel gram, çeyrek, dolar fiyatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 9 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan gümrük vergisi artışlarını ertelemeyi düşünmediğini açıklaması piyasaları tedirgin etti. Altın fiyatları haftayı dalgalı bir seyre bürünürken, dolar, euro ve sterlin kuru sabit görünümünü sürdürdü. İşte 6 Temmuz 2025 altın fiyatları ve döviz kurları....
Dünya bir kez daha ABD'ye odaklandı. Başkan Donald Trump'ın 9 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük tarifelerini erteleyeceği yönündeki beklenti, bizzat Trump'ın bu yönde bir adım atmayı düşünmediği açıklamasının ardından boşa çıktı. Bu durumun piyasaları yansıması da gecikmedi. Altındaki düşüş trendi yerini dalgalı seyre bıraktı. Dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere döviz kurları ise gelişmeyi daha stabil karşıladı.
Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Serbest piyasada gram altın 4.274,34 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz 2025 altın fiyatları...
Alış 4.273,84 TL
Satış 4.274,34 TL
Alış 6.930,00 TL
Satış 7.013,00 TL
Alış 13.860,00 TL
Satış 14.027,00 TL
Alış 27.635,00 TL
Satış 27.925,00 TL
Alış 3.334,89 dolar
Satış 3.335,28 dolar