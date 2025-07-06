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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump'a kilitlendi! İşte 6 Temmuz güncel gram, çeyrek, dolar fiyatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 9 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan gümrük vergisi artışlarını ertelemeyi düşünmediğini açıklaması piyasaları tedirgin etti. Altın fiyatları haftayı dalgalı bir seyre bürünürken, dolar, euro ve sterlin kuru sabit görünümünü sürdürdü. İşte 6 Temmuz 2025 altın fiyatları ve döviz kurları....

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 06:53
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 06:53

Dünya bir kez daha ABD'ye odaklandı. Başkan 'ın 9 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük tarifelerini erteleyeceği yönündeki beklenti, bizzat Trump'ın bu yönde bir adım atmayı düşünmediği açıklamasının ardından boşa çıktı. Bu durumun piyasaları yansıması da gecikmedi. Altındaki düşüş trendi yerini dalgalı seyre bıraktı. Dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere ise gelişmeyi daha stabil karşıladı.

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump'a kilitlendi! İşte 6 Temmuz güncel gram, çeyrek, dolar fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (6 TEMMUZ)

Gram altın, ve ons , yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Serbest piyasada gram altın 4.274,34 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump'a kilitlendi! İşte 6 Temmuz güncel gram, çeyrek, dolar fiyatı

6 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.273,84 TL

Satış 4.274,34 TL

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump'a kilitlendi! İşte 6 Temmuz güncel gram, çeyrek, dolar fiyatı

6 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.930,00 TL

Satış 7.013,00 TL

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump'a kilitlendi! İşte 6 Temmuz güncel gram, çeyrek, dolar fiyatı

6 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.860,00 TL

Satış 14.027,00 TL

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump'a kilitlendi! İşte 6 Temmuz güncel gram, çeyrek, dolar fiyatı

6 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.635,00 TL

Satış 27.925,00 TL

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump'a kilitlendi! İşte 6 Temmuz güncel gram, çeyrek, dolar fiyatı

6 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.334,89 dolar

Satış 3.335,28 dolar

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump'a kilitlendi! İşte 6 Temmuz güncel gram, çeyrek, dolar fiyatı

6 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump'a kilitlendi! İşte 6 Temmuz güncel gram, çeyrek, dolar fiyatı


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