Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! İşte takip edilecek kritik seviyeler

26 Ağustos 2024 13:10 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 13:19

Akaryakıt fiyatları için kritik viraj! Petrol piyasalarında 2 yılın en büyük açığı: 4 büyük sorun belli oldu

Akaryakıt fiyatları için kritik viraj! Petrol piyasalarında 2 yılın en büyük açığı: 4 büyük sorun belli oldu

Altın, gümüş, dolar, bitcoin! İslam Memiş "Bu hafta çok önemli" diyerek uyardı: İşte herkesin merak ettiği seviyeler...

Altın, gümüş, dolar, bitcoin! İslam Memiş "Bu hafta çok önemli" diyerek uyardı: İşte herkesin merak ettiği seviyeler...

Altın fiyatları Jackson Holl toplantısının ardından sürekli yukarı yönlü hareketlerine devam ederek yeni rekorunu kırdı. Dolar endeksinin 100 seviyelerine kadar gerilemesi ABD tahvil faizlerinin yönünü aşağı çevirmesi altının yolunu açtı. Gram alın 2 bin 800 lira ile yeni rekoruna imza attı. Altın fiyatları için tüm detaylar…

FAİZ İNDİRİM İÇİN GÜÇLÜ SİNYAL

Ons altın haftanın ilk işlem gününde 2 bin 520 doların üzerine çıkarak geçtiğimiz hafta elde ettiği rekor seviyeleri test etti. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları eylül ayında faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik güçlü sinyaller verdi.

Powell önemli merkez bankalarının bir araya geldiği Jackson Hole'daki konuşmasında Fed'in politikasını ayarlamaya hazır olduğunu, faiz indirimlerinin zamanlaması ve kapsamının gelecekteki ekonomik verilere bağlı olduğunu ifade etti.

Powell ülkede iş piyasasındaki risklerin yükseldiğini ancak enflasyon risklerinin azaldığını ifade etti. Federal Rezerv yüzde 2 hedefine yaklaşırken faiz indirimlerinin yakında başlayacağı konuşuluyor.

Piyasalar Fed'den Eylül toplantısında 25 baz puan veya 50 baz puan indirim bekliyor. Yıl sonu için toplam indirim beklentisi ise 100 baz puan.

ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜZELTME GELEBİLİR

Öte yandan ons altından destek alan gram altın tarihi rekorunu kırdı. Ahlatcı Yatırım gram altın bülteninde “Gram altında ons altına paralel fiyatlama devam ediyor” ifadesini kullanarak analize şöyle devam edildi:

Kur tarafında ise 34,00TL seviyesine kadar yaşanan yükseliş sonrasında yatay fiyatlamalar görüyoruz. Ons altında yükselişlerin son beş günlük gelişmelere rağmen sınırlı kalması düzeltme hareketlerini beraberinde getirebilir.

Kur tarafında ise yükseliş devam isteği olsa da bir süre 34,00TL seviyelerinde yataylaşma görebiliriz.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Teknik olarak geri çekilmelerde 2730TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2715TL ve 2700TL destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Yükselişlerde 2740TL üzerinde kalıcılık durumunda 2750TL seviyesi ilk direnç bölgesi, yükselişin devam etmesi durumunda 2760TL ve 2770TL diğer direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.