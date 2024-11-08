Altın fiyatları yeniden hareketlendi! İşte 8 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları
ABD'deki başkanlık seçimini Trump'ın kazanmasıyla düşüşe geçen altın fiyatları FED'in faiz indirimi sonrası hareketlendi. Gram altın, çeyrek altında son durum. İşte 8 Kasım 2024 altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası Fed faizi 25 baz puan indirerek yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekti. ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından gelen faiz indirimi kararı piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2.975,69 TL'den, çeyrek altın ise 5.044,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 8 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
8 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.975,26
Satış 2.975,69
8 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.998,00
Satış 5.044,00
8 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.966,00
Satış 10.082,00
8 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.932,00
Satış 20.093,00
8 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.694,63
Satış 2.695,05