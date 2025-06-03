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 | Suat Vilgen

Altın fiyatları yine fren yaptı! İşte 3 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta sert düşüşler yaşayan altın bayram haftasına yükselişle başlamıştı. Gram altın, dün 4.262 lirayı görürken yeni günü ise düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Haziran 2025 altın fiyatları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 07:33
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 07:38

Altın fiyatları, hem küresel hem de yerel piyasalarda yaşanan gelişmelerin, jeopolitik etkilerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle inişli çıkışlı bir seyir izlemeye devam ediyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın gibi türler, yatırımcıların yakından takip ettiği başlıca kalemler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin ardından altın yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Ancak bugün itibarıyla altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Serbest piyasada gram altın 4.235,49 TL, çeyrek altın ise 6.900,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. 3 Haziran 2025 itibarıyla çeyrek altın, yarım altın ve gram altının güncel alış-satış değerleri yatırımcıların radarında.

Altın fiyatları yine fren yaptı! İşte 3 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

3 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.235,05 TL

Satış 4.235,49 TL

Altın fiyatları yine fren yaptı! İşte 3 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

3 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.800,00 T

Satış 6.892,00 TL

Altın fiyatları yine fren yaptı! İşte 3 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
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3 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.599,00 TL

Satış 13.784,00 TL

Altın fiyatları yine fren yaptı! İşte 3 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

3 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.114,00 TL

Satış 27.441,00 TL

Altın fiyatları yine fren yaptı! İşte 3 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
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3 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYAT

Alış 3.362,40 dolar

Satış 3.362,84 dolar

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