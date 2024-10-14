Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi! İslam Memiş "Bu fiyatlar bir daha gelmez" diyerek uyardı

14 Ekim 2024 11:19 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:30

Ons altının bir önceki seansta yüzde 1 değer kazanması sonrası gram altın buradan aldığı destekle 3 bin TL seviyesinin üzerine yükseldi. Altın fiyatlarının seyri için FED faiz kararlarına ilişkin gelişmeler yatırımcı tarafından takip ediliyor. Gram altın ise yeniden hızlı bir yükseliş trendine girdi. Ekonomist İslam Memiş “Ben kaçırdım diyenler bu fiyatları bulamaz” ifadelerini kullanarak altın fiyatları için merak edilen kritik seviyeleri açıkladı.

Tüm piyasalar ABD Merkez Bankası FED’in para politikalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ons altın​ fiyatları pazartesi günü 2 bin 655 dolardan işlem görmeye başladı. Gram altın​ haftanın ilk işlem gününde ekranlarda 2 bin 932 doları görürken Kapalıçarşı piyasasında 3 bin liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın​ 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını​ 20 bin liradan satılıyor. Ekonomist İslam Memiş​ altın fiyatlarının yükselişe geçmesiyle yatırım yapacaklara önemli uyarılarda bulundu.

FED KARARLARI TAKİP EDİLİYOR

Ons altın bir önceki seansta yüzde 1’den fazla kazandıktan pazartesi günü ons başına 2.655 dolar civarına kadar geldi. Veriler, ABD üretici fiyatlarının Eylül ayında istikrarlı olduğunu gösterdi. Öte yandan işsizlik başvurularındaki artış ülkedeki ekonomi piyasasına yönelik önemli ipuçları verdi. Manşet enflasyonu beklenenden daha az yavaşlarken çekirdek enflasyon beklenenden daha fazla arttı. Federal fon oranında 25 baz puanlık bir indirim olasılığı %87 oldu.

ONS ALTINDA TAKİP EDİLECEK SEVİYELER

Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarını şu sözlerle değerlendirdi: ONS altın 2657 dolar seviyesinde yüzde 1’lik bir artışla haftayı tamamladı. Malum ABD’de enflasyon verisi açıklandı. Piyasanın beklentisi üzerinde bir enflasyon rakamı açıklandı. Dolayısıyla bir sonraki toplantı 25 baz puanlık faiz indirimine piyasalar kesin gözüyle bakıyor. Beklentiler önceden satın alındığı için ons altın haftayı yükselişle tamamladı.

Ons altın tarafında 2605 dolar seviyesi gram altın tarafında 3015 lira seviyesi vardı alım yapılması noktasında. En azında yüzde 50 oranında kapanış yaparsınız burada yine olası aşağı yönlü sarkmalarda 2.590-2.580, yüzde 25-25 alım yaparsınız ve bu yılın alım pozisyonlarını kapatırsınız uyarılarım vardı.

GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ LİRA OLACAK?

Gram altın 3.100 liraydı 3.015 lira seviyelerine kadar geriledi. Görmedim, duymadım, bilmiyordum diyen arkadaşların haberi olsun. Daha sonra ben kaçırdım diyenler bu fiyatları bulamaz. Gram altında yıl sonu beklentim yine 3.000-3500 aralığında.

Şu anda 31,54 gümüşün ons fiyatı. Gümüş haftayı 1,34 yükselişle tamamladı. Burada 32 ve devamında 32,50 direncini takip etmeyi sürdüreceğiz. Gümüşün gram fiyatı 34 lira 78 kuruş seviyesinde. Yüzde 1,56’lık bir yükseliş var. Burada da 35,50 ve 36 lira dirençlerini takip ediyor olacağız. Gümüşteki görünüm pozitif ve yükseliş yönlü beklentim devam ediyor.”