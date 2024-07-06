Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi! İslam Memiş çok kritik 2 gelişmeyi açıkladı

06 Temmuz 2024 12:36 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 12:45

Borsa İstanbul'da en değerli 3 hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da en değerli 3 hisse belli oldu

Altın, dolar ve borsa yarışı tamamladı! En çok kar getiren yatırım belli oldu

Altın, dolar ve borsa yarışı tamamladı! En çok kar getiren yatırım belli oldu

ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararı için tahminler sürekli değişirken tarım dışı istihdam verileri özellikle ons altın piyasasını etkiledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasalarını yorumladığı paylaşımında yatırımcıları iki konuda uyardı.

REKOR SEVİYELERE YAKLAŞIYOR

ABD tarım dışı istihdam verileri haziran ayında 191 binlik beklentileri geride bırakarak 206 bin kişi oldu. Gelişmenin ardından ons altın cuma günü 2 bin 390 dolara kadar yükseldi. Bu rakam, mayıs ayı sonunda 2.450 dolarlık rekor seviyelere en yakın fiyat olarak yorumlandı.

ABD iş gücü piyasasındaki soğuma kıymetli metallerde geniş çaplı artışları destekledi. FED’in sıkı para politikalarında gevşemeye gideceğine yönelik beklentiler güçlendi. İngiltere’de siyasi gelişmeler ve BoE’nin faiz kararları takip edilecek.

İSRAİL LÜBNAN GERİLİMİ TIRMANIYOR

Öte yandan küresel piyasaları etkileyen bir başka gelişme ise Lübnan ve İsrail gerilimi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin dışına düzenlediği saldırıda Hizbullah grubunun üst düzeydeki bir saha komutanı yaşamını yitirdi.

Son günlerde İsrail-Lübnan ilişkilerinden tansiyon sürekli yükseliyor. Bazı uzmanlar çatışmaların savaşa dönüşmesinde endişeli.

İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ DEĞERLENDİRME

Öte yandan yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendiren İslam Memiş şunları kaydetti:

"ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında 206 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 190 bin kişilik artış açıklanması yönündeydi.

Altın ve gümüş sert tepki vermedi.

Yükseliş cılız kaldı.

Haftaya bir tur daha aşağı yapar mı kapanışta belli olur." ifadelerinin ardından bir başka paylaşımında da şu ifadeleri kullandı

Altın, TDİ verisi sonrası yeni bir bant aralığa yerleşti.

Takip edeceğim bant aralığı;

2.350-2.400 $

2.500-2.550 TL

İki şeye dikkat edin!

1- Küresel borsalardaki sert satışlara

2- İsrail-Lübnan gerilimine"

Bir başka paylaşımında da Memiş gram altın için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gram altında Temmuz ayı itibari ile 2.550 lira direncini takip edeceğim. Ağustos-Eylül aylarında ise 2.700-3.000-3.500 aralığında yükseliş bekliyorum."