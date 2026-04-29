Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Piyasalardaki hareketlilik Orda Doğu'da devam eden savaşın gölgesinde bir düşüp bir yükseliyor. Hürmüz Boğazı’nın süresiz kapalı olması küresel piyasaları baskılarken, altında ibre tersine döndü. Bir süredir düşüş eğiliminde olan altın fiyatları bu sabah günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Nisan 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.659,43
SATIŞ: 6.660,37
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.869,00
SATIŞ: 10.971,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 43.987,00
SATIŞ: 44.657,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 43.295,00
SATIŞ: 43.752,00
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.592,86
SATIŞ:4.593,45