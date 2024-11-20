Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte 20 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

20 Kasım 2024 07:21 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 07:22

Haftaya hareketli başlayan altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Gram altın, çeyrek altın yükselişe geçti. İşte 20 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

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Altın fiyatları ABD başkanlık seçimlerinden sonra hızla düşüş yaşamasının ardından toparlanmaya başladı. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 625 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 3 milyon 86 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 2.924,64 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.115,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 20 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

20 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.924,32

Satış 2.924,64

20 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.044,00

Satış 5.115,00

20 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.071,00

Satış 10.229,00

20 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.111,00

Satış 20.379,00

20 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.638,65

Satış 2.638,95