Altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. ABD'de nisan ayı tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla dolar endeksi gerilerken, gram ve ons altın yükseldi. Yatırımcılar cumartesi günü altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 9 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.714,76 dolar
Satış: 4.715,32 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.240,96 TL
Satış: 6.294,80 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.998,67 TL
Satış: 44.829,06 TL
TAM ALTIN
Alış: 44.084,97 TL
Satış: 44.951,14 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.930,59 TL
Satış: 22.483,29 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.999,67 TL
Satış: 11.241,64 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.874,79 TL
Satış: 6.875,62 TL