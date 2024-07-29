Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Altın fiyatları yükselişte! İşte 29 Temmuz 2024 altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişte! İşte 29 Temmuz 2024 altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 07:26 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 07:34
Altın fiyatları yükselişte! İşte 29 Temmuz 2024 altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz 2024 altın fiyatları...

FED'in faiz indirimine gideceği beklentileri piyasalarda hareketliliğe neden oluyor.

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2.541,05 TL'den. çeyrek altın ise 4.239,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları yükselişte! İşte 29 Temmuz 2024 altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 29 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

29 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.540,54

Satış 2.541,05

Altın fiyatları yükselişte! İşte 29 Temmuz 2024 altın fiyatları - 2. Resim

29 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.168,00

Satış 4.239,00

29 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.365,00

Satış 8.471,00

Altın fiyatları yükselişte! İşte 29 Temmuz 2024 altın fiyatları - 3. Resim

29 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.700,00

Satış 16.888,00

29 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.394,59

Satış2.394,98

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...