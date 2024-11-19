Altın fiyatları yükselmeye başladı! Yatırımcı güne karlı başladı | İşte 19 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

19 Kasım 2024 07:48 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:25

Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3 bin TL sınırını test eden ve yeni rekorlar kıran gram altın son günlerde düşüşe geçmişti. Ancak altın fiyatları yeniden toparlanma aşamasına geçti. İşte 19 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

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Yıl sonu dolar fiyatı açıklandı! Dolar yatırımı karlı mı? İşte tahminler ve 17 Kasım 2024 güncel döviz kurları!

Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı​ düştü mü? Son 2 ayın en düşük seviyesini test eden altın yeni haftada nasıl ilerliyor? İşte 19 Kasım gram altın fiyatı, yarım altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ons altın fiyatı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından, geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında dikkat çekici bir düşüş yaşanmıştı. Son dönemlerin en sert gerilemelerinden birini gören altın, yeni haftaya ise hareketli bir başlangıç yapmıştı. Serbest piyasada gram altın 2.917 TL'den, çeyrek altın ise 5.056 TL'den alıcı buluyor.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 19 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

19 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.916,76

Satış 2.917,21

19 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.988,00

Satış 5.056,00

19 KASIM 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.977,00

Satış 10.127,00

19 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.917,00

Satış 20.186,00

19 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.621,82

Satış 2.622,27