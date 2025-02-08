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Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Mahfi Eğilmez'den yatırımcılara kritik uyarı!
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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Mahfi Eğilmez'den yatırımcılara kritik uyarı!

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, altının geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Son bir yılda mevduattan daha yüksek getiri sağladığını vurguladığı altının, bu yıl da yatırımcıların ilgisini çekeceğini belirtti. Eğilmez, altın fiyatlarını etkileyen küresel gelişmelere işaret ederek piyasalar üzerindeki olası dalgalanmalara dikkat çekti.

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Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Mahfi Eğilmez'den yatırımcılara kritik uyarı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 10:50

Son yıllarda devam eden küresel çatışmalar ve jeopolitik riskler, altına olan talebi artırarak fiyatların rekor seviyeleri test etmesine neden oldu. Bu yükseliş, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesiyle son bir yılda yüzde 66 oranında bir değer artışıyla sonuçlandı. Altın, diğer yatırım araçlarından daha yüksek bir getiri sağladı.
Merkez bankalarının altın alımlarını artırmasıyla birlikte, 2025 yılında altının seyri merak konusu olmaya devam ediyor. İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, blog sayfasında yayımladığı analizde altının geleceğine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.


 

ALTIN YATIRIMCISINA YÜZDE 5 KAZANÇ SAĞLAYABİLİR

Eğilmez, 2025 yılında da altına olan ilginin süreceğini ve ons fiyatının 3.000 dolara yükselmesi halinde yatırımcısına yüzde 5'e yakın bir kazanç sağlayacağını öngörüyor. Bu durum, dolar enflasyonunun üzerinde bir getiri anlamına geliyor.
Türkiye'de altının önemli bir yatırım aracı olduğunu belirten Eğilmez, ons fiyatının yanı sıra dolar kurunun da gram altın fiyatlarını etkilediğine dikkat çekti. Bir yıl önce 2.000 TL olan gram altının bugün 3.315 TL seviyesine ulaşarak yüzde 66 değer kazandığını hatırlattı. Aynı dönemde TL mevduat faizlerinin yıllık yüzde 50 civarında olduğunu belirterek, altının mevduata kıyasla daha fazla kazandırdığını vurguladı.


 

SAVAŞLARIN ETKİSİ AZALDI

Eğilmez, altın fiyatlarını etkileyen faktörleri analiz ederken, son dönemdeki Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşlarının etkisinin azaldığını belirtti. Savaşların ilk etapta piyasalarda düşüşe yol açtığını, ancak kısa sürede toparlanmaların yaşandığını ve yatırımcıların altına yöneldiğini ifade etti.
 

TRUMP’IN TİCARET POLİTİKALARI

Altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen bir diğer faktörün, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşları politikaları olduğunu belirten Eğilmez, Trump'ın Çin’e yüzde 60 oranında ek gümrük vergisi getirme planının yüzde 10 seviyesine çekildiğini hatırlattı. Kanada ve Meksika’ya uygulanması planlanan yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin ertelenmesi de piyasalarda bir yumuşamaya yol açtı.


 

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DEVAM EDECEK Mİ?

2025 yılında altın fiyatlarını etkileyecek en önemli faktörlerden biri, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürüp sürdürmeyeceği olacak. Türk yatırımcıları için altın fiyatları kadar doların değeri de büyük önem taşıyor. Dolar Endeksi (DXY) 107,7 seviyesinde olup, bu durum doların altı büyük para birimine karşı aşırı değerli olduğunu gösteriyor. ABD ekonomisi, güçlü makroekonomik göstergeleri sayesinde doların diğer para birimleri karşısında güçlü kalmasını sağlıyor.
 

ALTIN PORTFÖYLERDE BULUNDURULMALI

Eğilmez, altının Türk yatırımcılar açısından portföyde bulundurulması gereken bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Gelişmelere bağlı olarak altının portföydeki oranının artırılıp azaltılabileceğini belirtti. 2025 yılı için altın, güvenli liman olma özelliğini koruyarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

 

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