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 | Bengü Sarıkuş

Altın fiyatları için zirve sinyali! İslam Memiş 6 bin lira için tarih verdi

Güncel altın fiyatları için yeniden yükseliş trendinin başladığını belirten Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcının satış için acele etmemesi gerektiğini söyledi. "Kasım ayına kadar dalgalanmalar sürebilir ama yıl sonu itibarıyla fiyatlar yönünü yukarı çevirecek" diyen Memiş, gram altın için 6000 lira seviyesinin görüleceği tarihi açıkladı.

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Altın fiyatları için zirve sinyali! İslam Memiş 6 bin lira için tarih verdi
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 12:20

Bir televizyon yayınında konuşan Finans Analisti , altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarında yeniden yükselme seyrinin başladığını ifade eden Finans Analisti İslam Memiş, "Geçen hafta perşembe gününe kadar düşüşler vardı. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazanınca dolar karşısındaki bütün değerli metaller de düşüş trendindeydi. Ancak cuma günü öğleden sonra Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisinden sonra 4.328 lira seviyesinden 4415 lira seviyesine kadar yükseldi ve ons altın da ciddi bir anlamda yükseldi. Şu anda kritik direnç seviyesi olarak ons altın tarafında 3.385 dolar, gram altında 4.450 lira seviyesini takip ediyoruz ve destek seviyesi olarak da ons altın seviyesinde 3305 dolar seviyesi gram altın tarafına 4.350 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz." dedi.

Altın fiyatları için zirve sinyali! İslam Memiş 6 bin lira için tarih verdi

Yine jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, yine küresel piyasalarda açıklanan önemli ekonomik veriler altın fiyatlarında sert dalgalanmaya neden olduğunu belirten Memiş, altın yatırımcısının uzun vadeye odaklanması gerektiğini, bu yıl için gram bazında 4500 lira, ons bazında 3500 dolar seviyesinde beklentisi olduğunu söyledi.

Altın fiyatları için zirve sinyali! İslam Memiş 6 bin lira için tarih verdi

FED FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLER Mİ?

Amerika Merkez Bankası Fed Eylül ayında muhtemelen 25 baz puanlık faiz indirimi yapar ve yıl sonuna kadar da bir kez daha faiz indirimi bekleniyor. Ancak 2026 yılına baktığımız zaman da Fed tarafından en az 5 kez faiz indirimi görebiliriz diye tahmin ediyorum. O yüzden Fed'in faiz indirimleri altını doğal olarak destekler. Ancak şöyle bir tartışma da söz konusu; Powell istifa edecek mi?, Trump Powell'ı görevden alacak mı? Aslında Fed'in faiz kararından ziyade bu tartışmalar daha çok gündemde kalıyor. Bu tarafta böyle bir aksiyon olursa altın fiyatları daha hızlı bir yükseliş trendine girebilir. Ama bugünkü koşullara baktığımız zaman, bugünkü koşullar Fed'in yıl sonuna kadar iki kez, 2026 yılında en az 5 kez faiz indireceğini işaret ediyor. Bu da ons altının ve gram altının 2026 yılında yükselişlerini destekler. Yani gram altın tarafında hedef olarak 2026 yılında 6 bin lira seviyesi, ons altın tarafında 4250 dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz.

Altın fiyatları için zirve sinyali! İslam Memiş 6 bin lira için tarih verdi

ALTIN YATIRIMCISI ACELE ETMESİN

30 Haziran tarihinde altın fiyatları dip seviyesini test etti. Yani gram altın tarafında 4.185 lira, ons altın tarafında 3.247 dolar seviyesi üçüncü dalış olarak tabir ettiğimiz bu seviye test edildi. Ve bir aylık sürece baktığımız zaman yine gram altın ve ons altında her gün yeni bir rekor denemesi gördük. Ancak yatırımcısı şuna odaklanması lazım; alınan emtia'ların, altınların uzun vadeli fiyatlarına odaklanması lazım. Uzun vadedeki fiyatlar yükseliş yönlü. O yüzden aylık bazdaki dalgalanmalar, haftalık bazdaki dalgalanmalar yatırımcıyı çok da ilgilendirmiyor. Eğer nakde ihtiyacı yoksa altın yatırımcısının satış için bence acele etmemesi lazım. Kasım ayına kadar yine riskler mevcut.

Altın fiyatları için zirve sinyali! İslam Memiş 6 bin lira için tarih verdi

GÜMÜŞ YATIRIMINI HIZLANDIRIN

Dünya ve dünya ekonomisi iyi bir yere gitmiyor. Altın güvenli bir limandır. Altın alan yatırımcısı uzun vadede yine en çok kazanan bir yatırımcı. Altın biriktiremeyen, altına parası yetmeyen vatandaşlar da gümüş almalı. Gümüş yatırımını bence hızlandırmalı.

Altın fiyatları için zirve sinyali! İslam Memiş 6 bin lira için tarih verdi

GRAM ALTIN YIL SONUNA KADAR 5000 TL'Yİ GÖRÜR MÜ?

Şu anda bu yukarı yönlü bir revize yapmadım ben kişisel olarak. 4.500 lira öngörüm halen devam ediyor ama 4.500 lira seviyesi görülünce o günkü ekonomik koşullara bakmak lazım. Yani 2024 yılında benim kişisel öngörüm 4.500 liraydı. Bu öngörümü ve tahminimi hala korumaya devam ediyorum. 5.000 lira seviyesinin görülmesi için de dünyada yine savaşların konuşulması lazım. Yine küresel ekonomiye dair birçok tantananın yaşanması lazım. Ama şu anda biraz daha beklemeyi tercih ediyor piyasalar. O kritik direnç seviyeleri test edilince yani 3.500 dolar ons, 4500 lira gram tarafında test edilince tekrar yoruma ihtiyaç var. Ama şu anda bugünkü ekonomik koşullarda 5.000 lira seviyesini ben telaffuz edemiyorum"

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#altın fiyatları
#fed faiz kararı
#Altın Yatırımı
#İslam Memiş
#Jeopolitik Gerilimler
#Gümüş Yatırımı
#Ekonomi
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