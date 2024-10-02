Altın fiyatları zirveyi zorluyor! İşte 2 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum

02 Ekim 2024 06:44 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 07:21

İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Orta Doğu'daki gerilim tırmanıyor. Bu gelişmelerle küresel piyasalarda altın fiyatları yeni güne hareketli başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 9 Nisan 2024 altın fiyatları.

Orta Doğu'daki gerilimin artması altın fiyatlarına da yansıyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 664 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 milyon 43 bin liraya yükseldi. Serbest piyasada şu sıralar gram altın​ 2.925,66 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.014,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 2 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.925,27

Satış 2.925,66

2 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.955,00

Satış 5.014,00

2 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.879,00

Satış 10.023,00

2 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.756,00

Satış 19.972,00

2 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.656,90

Satış 2.657,38