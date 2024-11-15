Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! İşte 15 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

15 Kasım 2024 07:15 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 08:20

ABD'de açıklanan enflasyon rakamları sonrası altında düşüş yaşanıyor. Gram altın, çeyrek altın sert düştü. İşte 15 Kasım 2024 altın fiyatları...

Altın ve gümüş satıp dolar ve bitcoin alıyorlar! İslam Memiş cevapladı: Altınım var satayım mı?

Altın ve gümüş satıp dolar ve bitcoin alıyorlar! İslam Memiş cevapladı: Altınım var satayım mı?

Altın fiyatları hafta başından beri düşmeye devam ediyor. Yatırımcıların 1 haftalık süredeki kaybı yüzde 5'i buldu. Son zamanların en sert düşüşünü yaşayan altın fiyatlarında yatırımcılar dolara yönelmeye başladı. Serbest piyasada gram altın​ 2.842,36 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.901,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik​ ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 15 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

15 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.841,93

Satış 2.842,36

15 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.839,00

Satış 4.901,00

15 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.678,00

Satış 9.798,00

15 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.356,00

Satış 19.526,00

15 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.568,10

Satış 2.568,49