Altın fiyatlarına Donald Trump etkisi! Bir günde çakıldı

06 Kasım 2024 22:59 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 23:08

Altın fiyatları, ABD'de gerçekleşen ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazandığı seçim sonrası harekete geçti. Yatırımcılar altın fiyatları için 'Dolar-TL kuru' , 'Altın fiyatlarında son durum' , 'altın fiyatları' yazarak aratma yaptı. Altın fiyatlarında hızlı ve sert düşüş piyasalara hareketlilik getirdi. İşte 6 Kasım 2024 tarihli altın ve dolar fiyatı...

Asgari ücret için CHP'den öneri geldi! Olması gereken en düşük rakamı açıkladı

Asgari ücret için CHP'den öneri geldi! Olması gereken en düşük rakamı açıkladı

ABD başkanlık seçimleri dünya çapında büyük bir ilgiyle izlendi. Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçen kıyasıya yarışta, zafer Trump’ın oldu. Trump’ın zaferini ilan etmesinin ardından, küresel piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Dolar sabit seyrini korurken, altın fiyatları bir anca çakıldı.

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM...

ABD seçimlerinin ardından Dolar/TL kuru yatay bir seyir izlemeye devam etti. Haftanın üçüncü işlem gününde dolar 34,2764 TL’den, euro ise 36,7888 TL’den işlem görmeye başladı. Trump'ın zaferi sonrasında, 6 Kasım 2024 itibarıyla dolar kuru 34,21 seviyesinde seyrediyor.

Bu performansıyla Türk Lirası, gelişmekte olan ülkeler arasında dolara karşı değer kaybetmeyen tek para birimi olarak dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD seçimlerinin ardından Trump'ın galibiyetiyle altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Seçim haftasında ons altın 2.790 dolar seviyesinden 2.663 dolara kadar düşerek 130 doların üzerinde bir kayıp yaşadı.

Yeni güne 3.024 TL ile başlayan gram altın, alımda 2.932,20 TL seviyelerine kadar indi. Çeyrek altın ise alımda 4.955 TL, satışta ise 4.992 TL seviyelerinden işlem gördü.

BITCOIN REKOR KIRDI!

Doların değer kazanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında düşüş gözlenirken, Bitcoin Trump’ın seçilmesi sonrasında 75 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Trump’ın kripto para düzenlemeleri konusunda daha esnek bir politika izleyeceğine dair işaretler verdiği konuşuluyordu.