Altın fiyatlarında 1 Mayıs hareketliliği: İşte çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın ve döviz fiyatlarındaki değişimler yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. ABD- İran gerilimi nedeniyle piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Altın fiyatları dün kapanışta (30 Nisan) yaşadığı hafif volatilite ardından bugün yatay ancak aşağı yönlü bir eğilimle güne başladı.
Nisan ayının son günlerinde piyasalarda kar satışlarının gelmesiyle yaşanan değişiklikler 1 Mayıs itibarıyla ons altının 4.500 dolar barajını tekrar test etmesine neden oldu. Bu gelişme yurt içindeki altın fiyatlarını da destekledi.
Çarşamba günü 4 bin 510 dolar ile son bir ayın en düşük seviyesine gerileyen ons altın, perşembe günü yükselişe geçmişti.
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 1 Mayıs 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Gram altın alış fiyatı:6.692,12 TL
Gram altın satış fiyatı:6.692,96 TL
Çeyrek altın alış fiyatı:10.860,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:10.989,00 TL
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.612,91
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.613,60
Cumhuriyet altını alış fiyatı:43.288,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:43.826,00 TL