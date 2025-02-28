Altın fiyatlarında ani geri çekilme: 4 Mart'a dikkat edin! Ünlü ekonomist açıkladı

Ons altın fiyatları yüzde 1’den fazla düşerek son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasıyla ilgili ipuçları beklenmesi yatırımcıları tedirgin ediyor. Gram altın fiyatlarında ise soğuk rüzgarlar esiyor. Türkiye'de altının gram fiyatı da geriledi. Peki, altında kritik seviyeler aşılamazsa ne olur? Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN SARSILIYOR

Ons altın fiyatları 2.865,62 dolara geriledi. Ons altın fiyatındaki düşüş gram altın fiyatlarını da etkiledi. Altın gramı 3 bin 381 lira seviyelerine geriledi.

GRAM ALTINDA RALLİ BİTTİ Mİ?

Türkiye'de altının gram fiyatı da geriledi. Gram altın bugün 3.363,82 lira seviyesine geldi. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Ekonomim'e konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, kritik açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şöyle;

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜREBİLECEK Mİ?

Altın tarafında son 1 aydır çok karışık fiyatlamalar var. Ağırlıklı olarak son 1 ya da 2 aya baktığımızda anamoli fiyatlaması vardı altında. Yani dolar ve on yıllıklar yükselirken altın da yükselmişti. Çünkü güvenli liman talebi çok öndeydi. Dolayısıyla yükselen dolara ve şahinleşen FED'e rağmen altın yükselmeye devam etti. Fakat son dönemde birlikte hareket ettiği de oluyordu dolarla ya da bağımsız hareket ettiği de oluyordu.

Son 1 haftaya geldiğimizde dolarla ters gidiyor. Bugün geri çekildi altın fiyatları. Teknik sebebi şu; dolar endeksinde yukarı çıkış var hatta on yıllıklar tarafında yüzde bir buçuka yaklaşan bir yükseliş var. Birinci sebebi bu altındaki düşüşün.

PİYASALAR TRUMP’I DİNLEMİYOR

Ama daha önemli sebebi şu; Trump'ın tarife tehditlerini altın şu an satın almıyor. Bunun 2 nedeni var; İlki yeterince satın aldı çünkü. Sene başından bu yana yüzde 13-14 yükselmesinin sebebi bu tarife tehditleriydi. Piyasa tehdit dinliyor ama sonuç görmüyor. 4 Mart'ta başlayacaktı, şimdi 2 Nisan dendi. Çin'e yüzde 60 dendi, yüzde 10'la başlandı. Dolayısıyla piyasa bu meseleleri kaldıraç olarak kullanacak. O nedenle altın şu anda Trump'ın tehditlerini dikkate alır durumda değil. Piyasa uygulama istiyor, söylem değil.

4 MART TARİHİNE DİKKAT

Biz eğer haftaya 4 Mart'ta gerçekten tarifeler gelirse işte o zaman piyasada gerçek anlamda güvenli liman talebinin satın alındığını görürüz.

Altındaki düşüşün ikinci nedeni ise tamamen teknik. 8 haftadır üst üste yükselen bir altın vardı. Tarihte 2 kez 9 hafta yükselmiş. Biri 2021 sonrası pandemi dönemi biri de 2006 dönemi. Yani bu üçüncü kez olacak eğer bu haftayı da kazançla bitirirse. Bu bile yükseliş momentumunun zayıflaması gerektiğinin göstergesi. O yüzden altında belirli noktalarda kar satışlarının gelmesi normal.

ALTINDA KRİTİK EŞİK 2887 DOLAR

2887 çok önemli bir destek altında. ilk işaret fişeğim 2920 dolardır. Buranın altına sarkarsa ilk düşüş gelebiliyor. Dikkatli olalım. 2887 dolar altına inerse orda düşüş daha da hızlanıp 2790 dolara doğru gider. Piyasa şu an 2887 civarında direniyor. Buranın altına iniyoruz, çıkıyoruz devamlı. Hala alım fırsatı olarak da değerlendiriliyor. Ama hala altında bir düşüş trendi başladı, demek için çok erken. ABD'den gelecek veriler bunu hızlandırabilir. Ya da tekrar burdan tepki alıp yukarı gidebilir."