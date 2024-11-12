Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket! İşte 12 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

12 Kasım 2024 07:14 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 07:51

Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 12 Kasım 2024 altın fiyatları...

Altın almak için doğru zaman mı? Uzman isimden altın yatırımcısına kritik uyarı!

Altın almak için doğru zaman mı? Uzman isimden altın yatırımcısına kritik uyarı!

Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 620 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,2 artarak 3 milyon 43 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 2.893,16 TL'den, çeyrek altın ise 4.954,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 12 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

12 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.892,79

Satış 2.893,16

12 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.892,00

Satış 4.954,00

12 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.786,00

Satış 9.904,00

12 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.569,00

Satış 19.735,00

12 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.616,74

Satış 2.617,19