Altın fiyatlarında dalgalanma! Çeyrek, gram ve tam altında ibre yukarıya döndü
Gram ve çeyrek altın fiyatı 28 Temmuz Pazar günü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Düşüşler yaşayan altın fiyatları, beklentiler doğrultusunda hızla yükseliyor. Çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve tam altın fiyatı dalgalandı. 28 Temmuz 2024 Pazar bugün altın fiyatlarında son durum belli oldu.
Altın fiyatları, yatırımcıların yakın markajında kalmaya devam ediyor. Altın bu hafta hareketliydi. Gram, çeyrek ve tam fiyatı merak konusu oldu. İşte 28 Temmuz 2024 Pazar günü, altın piyasası.
ALTIN NE KADAR OLDU?
Altın ve gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
Eylül ayında FED'in faiz indirimine gitmesi beklenirken, buna paralel ons altın fiyatının 3500 dolar olması bekleniyor. Gram altının ise 3 bin Türk Lirası seviyelerine ulaşacağı öngörüldü.
İşte 28 Temmuz 2024 Pazar bugün altın fiyatlarında son durum;
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 2.528,11
Gram altın satış: 2.529,05
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 4.044,98
Çeyrek altın satış: 4.134,99
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 88.064,68
Yarım altın satış: 8.269,98
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 16.613,00
Tam altın satış: 16.796,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 16.179,93
Cumhuriyet altını satış: 16.489,38
ATA ALTIN FİYATI
Ata altın alış: 16.950,01
Ata altın satış: 17.372,91