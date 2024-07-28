Altın fiyatlarında dalgalanma! Çeyrek, gram ve tam altında ibre yukarıya döndü

28 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 09:34

Dolar/TL için 7 farklı tahmin! Kurumlar tek tek açıkladı: En düşük seviye 33 liranın altında

Dolar/TL için 7 farklı tahmin! Kurumlar tek tek açıkladı: En düşük seviye 33 liranın altında

Altın, dolar ve borsa piyasalarının galibi belli oldu! İşte geçtiğimiz hafta en çok kazandıran yatırım

Altın, dolar ve borsa piyasalarının galibi belli oldu! İşte geçtiğimiz hafta en çok kazandıran yatırım

Altın fiyatları, yatırımcıların yakın markajında kalmaya devam ediyor. Altın bu hafta hareketliydi. Gram, çeyrek ve tam fiyatı merak konusu oldu. İşte 28 Temmuz 2024 Pazar günü, altın piyasası.

ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın ve gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Eylül ayında FED'in faiz indirimine gitmesi beklenirken, buna paralel ons altın fiyatının 3500 dolar olması bekleniyor. Gram altının ise 3 bin Türk Lirası seviyelerine ulaşacağı öngörüldü.

İşte 28 Temmuz 2024 Pazar bugün altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 2.528,11

Gram altın satış: 2.529,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 4.044,98

Çeyrek altın satış: 4.134,99

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 88.064,68

Yarım altın satış: 8.269,98

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 16.613,00

Tam altın satış: 16.796,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 16.179,93

Cumhuriyet altını satış: 16.489,38

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış: 16.950,01

Ata altın satış: 17.372,91