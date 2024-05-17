Altın fiyatlarında dalgalanma! İşte 17 Mayıs 2024 altın fiyatları...

17 May 2024 07:08 - Güncelleme : 17 May 2024 07:09

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 480 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 480 bin lira oldu.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 464 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 067 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.464,03

Satış 2.464,42

17 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.997,00

Satış 4.067,00

17 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.995,00

Satış 8.135,00

17 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.916,00

Satış 16.194,00

17 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.377,31

Satış 2.377,62