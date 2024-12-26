Altın fiyatlarında dalgalanma! İşte 26 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

26 Aralık 2024 07:27 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 07:45

Altın fiyatları hafta başından beri dalgalı seyrini sürdürüyor. Gram altın şu sıralar 2 bin 978 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...

Piyasalar Merkez Bankası​'nın bugün açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 2 bin 336 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 26 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları... 26 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 2.978,01 Satış 2.978,39 26 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 4.852,00 Satış 4.946,00 26 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR? Alış 9.703,00 Satış 9.891,00 26 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 19.383,00 Satış 19.699,00 26 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.627,86 Satış 2.628,29 İlgili Haberler İslam Memiş gram altın fiyatı için net tarih verip uyardı! "Fırsatı değerlendirin" 40 kez rekor kıran altın için dikkat çeken 2025 tahmini