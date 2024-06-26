Altın fiyatlarında dalgalanma! İşte 26 Haziran 2024 altın fiyatları

26 Haziran 2024 07:21 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 07:22

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 499 bin lira oldu.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.458,62 TL'den, çeyrek altın ise 4.088,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 26 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

26 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.458,23

Satış 2.458,62

26 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.024,00

Satış 4.088,00

26 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.073,00

Satış 8.171,00

26 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.097,00

Satış 16.291,00

26 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.317,06

Satış 2.317,35