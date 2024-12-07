Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

07 Aralık 2024 07:15 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 07:37

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Aralık 2024 altın fiyatları..

Piyasaların odaklandığı ABD istihdam verileri dün açıkladı. ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 4,2 oldu. Kritik veriler sonrası altın fiyatlarında dalgalanma yaşandı.

Serbest piyasada gram altın 2.943,08 TL'den, çeyrek altın ise 4.952,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 7 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

7 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.942,59

Satış 2.943,08

7 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.889,00

Satış 4.952,00

7 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.809,00

Satış 9.903,00

7 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.558,00

Satış 19.731,00

7 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.631,51

Satış 2.631,94