Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 26 Temmuz güncel altın fiyatları

Piyasalarda haftalardır etkisini gösteren dalgalanmalar devam ediyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar da gelişmeleri yakından takip ediyor. 'Güvenli liman' olarak bilinen altın fiyatları ise pazartesi gününe tarihi rekor ile başlasa da haftayı sert düşüşle kapattı. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 26 Temmuz 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 4.351,28₺

Gram altın satış: 4.352,20₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 7.101,00₺

Çeyrek altın satış: 7.180,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 14.203,00₺

Yarım altın satış: 14.360,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 28.318,00₺

Tam altın satış: 28.588,00₺



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 29.010,00₺

Cumhuriyet altını satış: 29.448,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 28.754,00₺

Ata altın satış: 29.290,00₺