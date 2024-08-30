Altın fiyatlarında FED rüzgarı! İşte 30 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

30 Ağustos 2024 07:16 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 07:47

Son dakika | Altın ile kira sözleşmesi yapılır mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Son dakika | Altın ile kira sözleşmesi yapılır mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine çevrildi. FED’in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı.

Serbest piyasada gram altın 2.754,87 TL'den, çeyrek altın ise 4.595,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 30 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

30 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.754,45

Satış 2.754,87

30 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.526,00

Satış 4.595,00

30 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.079,00

Satış 9.183,00

30 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.131,00

Satış 18.309,00

30 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.512,93

Satış 2.513,27