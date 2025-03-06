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 | İrem Çınar

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Gram altın almalı mı, satmalı mı?

Altın fiyatları, son zamanlarda dikkat çeken ekonomik gelişmelerle birlikte büyük dalgalanmalar yaşadı. ABD'den gelen veriler ve Trump'ın açıklamaları, altının zirveye ulaşmasının ardından bir düşüş yaşamasına yol açtı. Ancak, bu düşüşlerin ardından fiyatlar yeniden yükselmeye başladı. Yatırımcılar, altındaki bu dalgalı hareketliliği fırsat olarak değerlendiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkatli olmalarını tavsiye ederek kritik uyarılarda bulundu.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 12:23

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarılar geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkatli olmalarını tavsiye ederek, bu hafta ekonomik veriler açısından hareketli bir dönem yaşanacağını belirtti. Özellikle Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları, Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri, piyasaların seyrini etkileyecek. Ayrıca, Trump'ın vergi yükümlülükleriyle ilgili açıklamaları ve yeni gümrük vergileriyle ilgili gelişmeler de piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ UYARISI

İslam Memiş, geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında önemli düşüşler yaşandığını, ons altının 2 bin 835 dolara kadar gerilediğini ve gram altının 195 TL değer kaybettiğini belirtti. Ancak, bu düşüşlerin ardından tekrar bir yükseliş yaşandığını ifade etti. Ancak, yatırımcıların dikkatli olmasında fayda olduğunu ve teknik olarak ons altının 2 bin 800 dolar seviyesinin altına inebileceğini söyledi. Bu durumun, gram altın tarafında da düşüş fırsatları oluşturabileceğini vurguladı.

ALTIN YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI

Altın yatırımcıları için ilerleyen dönemde alım fırsatlarının ortaya çıkacağına dikkat çeken Memiş, özellikle Amerika'daki açıklanacak ekonomik verilerle birlikte piyasanın daha netleşeceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta gram altın yatırımcılarının yarısının alım yaptığını hatırlatan Memiş, kalan kısmın acele etmemesi gerektiğini, önümüzdeki haftalarda veya aylar içinde fırsatlar oluşabileceğini söyledi.

GRAM ALTIN İÇİN NİSAN AYINA DİKKAT ÇEKTİ

İslam Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcılara da önemli bir uyarı yaptı. Eğer nakit ihtiyacı yoksa, altınlarını satmamaları gerektiğini belirterek, özellikle Nisan ayından itibaren altın fiyatlarında yükselişin beklendiğini açıkladı. Mart ayında kısa bir dinlenme dönemi yaşanacağını ancak yaz aylarında, özellikle Temmuz ayında gram altının 3.700-3.800 TL seviyelerine ulaşabileceği, yılın ikinci yarısında ise 4.000-4.500 TL seviyelerinin görülmesinin mümkün olduğunu öngördü.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın fiyatı Ne Kadar?
1 gram altın 3.400 TL'den alıcı buluyor.
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