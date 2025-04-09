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 | İrem Çınar

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Gram altın için 6 bin TL iddiası

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin hamlelerinin piyasalardaki etkilerini değerlendirdi. Memiş, özellikle gram altın için 6000 TL seviyesini işaret ederek çarpıcı bir tahminde bulundu. Uzmanın kısa vadeye dair öngörüleri ise yatırımcıların dikkatini çekti.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 15:18

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine yönelik kararlarının piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi. Piyasalarda yön arayışı olduğunu belirten Memiş, yeni bant aralıklarının önemine dikkat çekerek, "Bir kırılma yaşanacak, ancak bunun yönü henüz net değil" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Gram altın için 6 bin TL iddiası

BORSA İSTANBUL’DA TEPKİ ALIMI

Borsa İstanbul’un 9537 puan seviyelerinde olduğunu vurgulayan Memiş, yüzde 1.38 oranındaki yükselişi "tepki alımı" olarak nitelendirdi. Hem küresel hem de yurtiçi piyasaların bu yükselişleri kalıcı hale getiremeyebileceğini söyleyen Memiş, "9000 puan altı öngörüm halen geçerli" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Gram altın için 6 bin TL iddiası

DOLAR KURU STABİL, DOLAR ENDEKSİ DALGALI

Memiş’in değerlendirmelerine göre, dolar kuru yurt içinde 38 lira seviyesinde ve stabil seyrini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda ise dolar endeksinde sert dalgalanmalar göze çarpıyor. Buna rağmen Türkiye iç piyasasında büyük bir bozulma görülmediğini belirtti.

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Gram altın için 6 bin TL iddiası

EURO/DOLAR PARİTESİNDE REVİZE EDİLEN HEDEFLER

Euro/dolar paritesinde dalgalı bir seyir izlenirken, geçtiğimiz hafta 1.11 seviyesi test edildikten sonra satışların geldiği gözlendi. Başlangıçta 1.0850 seviyesine kadar gerileme beklediğini dile getiren Memiş, bu tahminini daha aşağıya, 1.0750 seviyesine doğru revize etti. Yıl içinde 1.15 seviyesinin hedeflenebileceğini söyleyen Memiş, euro pozisyonu için 1.08 altı seviyeleri takip edeceğini belirtti.

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Gram altın için 6 bin TL iddiası

ONS ALTINDA BALON FİYATLAR VE GERİ ÇEKİLME BEKLENTİSİ

Ons altının 3000 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü belirten İslam Memiş, kısa süre önce 3167 dolara kadar yaşanan yükselişi "balon fiyat" olarak nitelendirdi. İlk baskının ardından 2978 dolara kadar bir geri çekilme yaşandığını belirten Memiş, kısa vadede 3070 dolar direncine dikkat çekti. Ancak düşüş beklentisini sürdürdüğünü vurgulayarak, 2800 dolar seviyesine kadar kademeli bir gerileme öngördüğünü dile getirdi.

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Gram altın için 6 bin TL iddiası

GRAM ALTINDA KADEMELİ DÜŞÜŞ SENARYOSU

Gram altının TL fiyatı, 3932 TL’ye kadar yükseldikten sonra düşüşe geçmiş durumda. Şu an fiziki gram altın 3785 TL seviyelerinde işlem görüyor. İlk destek seviyesi olarak 3750 TL’yi işaret eden Memiş, ons altındaki düşüş beklentisinin gram altını da etkileyeceğini belirtti. Kısa vadede düşüşlerin devam edeceğini tahmin eden Memiş, yıl içinde 4500 TL seviyesinin geçerliliğini koruduğunu ve 12 aylık süreçte gram altında 6000 TL hedefinin halen masada olduğunu söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Kaç TL?
1 gram altın 3bin 742 TL'den alıcı buluyor.
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