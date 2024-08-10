Altın fiyatlarında hafta sonu etkisi! Cumhuriyet altını yükseldi: 10 Ağustos 2024 çeyrek, gram altın fiyatları
Hafta sonu dinlemeden altın fiyatlarında ciddi yükseliş yaşandı. Vatandaşların her gün arattığı altın fiyatlar diğer haftalara oranla yükselişini ikiye katladı. Özellikle Cumhuriyet altında gözle görür bir yükseliş var. İşte 10 Ağustos 2024 çeyrek, gram altın fiyatları
ONS fiyatlardaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş altın fiyatlarını yükseltti. Faiz kararları ve Orta Doğu ile Ukrayna Rusya arasındaki gerilimden etkilenen petrol sonrası gözler altın fiyatlarına çevrilmişti. Ancak altın fiyatlarında beklenen düşüş yerine yükseliş gözlemlendi. Özellikle hafta sonu olmasına rağmen Cumhuriyet altındaki yükseliş yatırımcıları sevindirdi.
CUMHURİYET ALTINI YÜKSELDİ
Gram altın perşembe günü 2 bin 586 liradan açılış yaparken; 9 Ağustos Cuma günü 2 bin 624 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 137 liradan, 4 bin 199 liraya yükseldi.
10 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK, GRAM ALTIN FİYATLARI
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.417,41
Satış: 2.417,82
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.199,05
Satış: 4.291,59
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.796,20
Satış: 17.113,87
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.372,14
Satış: 8.583,16
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.496,61
Satış: 17.942,86
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.423,97
Satış: 1.857,62
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.409,39
Satış: 2.539,92