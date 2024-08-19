Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 19 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

19 Ağustos 2024 07:19 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 07:37

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler piyasaları hareketlendirdi. Altından rekor üstüne rekor geldi. Yükselişini sürdüren altın yeni haftada da yükselişini sürdürüyor.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2.710,82 TL'den, çeyrek altın ise 4.495,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 19 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

19 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.710,45

Satış 2.710,82

19 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.434,00

Satış 4.495,00

19 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.897,00

Satış 8.984,00

19 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.767,00

Satış 17.913,00

19 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.501,94

Satış 2.502,30