Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 4 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

04 Ekim 2024 07:16 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 08:16

Orta Doğu'da giderek yükselen tansiyon altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Ekim 2024 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 879 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 69 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 5,1 azalışla 2 milyon 900 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 2.929,97 TL'den. çeyrek altın ise 5.057,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 4 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

4 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.929,64

Satış 2.929,97

4 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.996,00

Satış 5.057,00

4 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.961,00

Satış 10.108,00

4 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.922,00

Satış 20.146,00

4 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.661,83

Satış 2.662,01