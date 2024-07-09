Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 9 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

09 Temmuz 2024 07:18 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 08:18

İslam Memiş açıkladı! Altın fiyatları bu hafta ikiye ayrılacak: Perşembeden önce ve perşembeden sonra

İslam Memiş açıkladı! Altın fiyatları bu hafta ikiye ayrılacak: Perşembeden önce ve perşembeden sonra

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 367 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 472 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 489 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 113,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 9 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.488,78

Satış 2.489,19

9 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.044,00

Satış 4.115,00

9 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.115,00

Satış 8.224,00

9 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.205,00

Satış 16.399,00

9 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.367,69

Satış 2.368,10