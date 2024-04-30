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30 Nisan 2024 07:23 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 08:55

Altın fiyatlarında hızlı geri çekilme! İşte 30 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününe de düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 30 Nisan 2024 altın fiyatları.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 510 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 2,6 azalışla 2 milyon 450 bin lira oldu. 

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 429 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 052 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında hızlı geri çekilme! İşte 30 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları... - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününe de düşüşle başladı.  Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 30 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

30 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.429,58

Satış 2.429,83

Altın fiyatlarında hızlı geri çekilme! İşte 30 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları... - 2. Resim

30 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.957,00

Satış 4.052,00

30 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.936,00

Satış 8.127,00

Altın fiyatlarında hızlı geri çekilme! İşte 30 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları... - 3. Resim

30 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.799,00

Satış 16.144,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.328,19

Satış 2.328,59

Kaynak: TGRT Haber
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