Altın fiyatlarında ibre aşağı döndü! Gram altın çakıldı! İşte 15 Mayıs 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları ABD-Çin arasındaki ticaret ateşkesi ve ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası sert düşüş yaşadı. Gram altın güne 3.931,24 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Mayıs 2025 altın fiyatları...

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, iki ülkenin karşılıklı olarak tarifelerde indirim konusunda anlaşmasıyla duruldu. Öte yandan da ABD'den gelen enflasyon verileri altın fiyatlarını sert düşürdü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 4 milyon 60 bin lira oldu.

Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 3.931,24 TL'den, çeyrek altın ise 6.600,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 15 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

15 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.930,78

Satış 3.931,24

15 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.537,00

Satış 6.600,00

15 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.073,00

Satış 13.199,00

15 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.066,00

Satış 26.276,00

15 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.150,92

Satış 3.151,33