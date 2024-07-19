Altın fiyatlarında ibre aşağı döndü! İşte 19 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

19 Temmuz 2024 07:09 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 07:11

Gram ve çeyrek altın için ilk kez bu rakamlar telaffuz edildi! Altın fiyatları dudak uçuklatan seviyeye çıkacak

Gram ve çeyrek altın için ilk kez bu rakamlar telaffuz edildi! Altın fiyatları dudak uçuklatan seviyeye çıkacak

Altın fiyatları için kuyumculardan rekor tahmin! Gurbetçiler geldi, piyasa hareketlendi: Bir an önce alın

Altın fiyatları için kuyumculardan rekor tahmin! Gurbetçiler geldi, piyasa hareketlendi: Bir an önce alın

Fed’in politika faizlerinde indirime gideceğine ilişkin tahminler altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 584 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 19 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

19 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.584,12

Satış 2.584,55

19 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.219,00

Satış 4.286,00

19 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.464,00

Satış 8.563,00

19 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.903,00

Satış 17.074,00

19 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.428,49

Satış 2.428,80