Altın fiyatlarında ibre yeniden yukarı döndü! İşte 6 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

06 Eylül 2024 07:12 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 07:29

Altın fiyatları, bugün açıklanacak ABD istihdam verileri öncesi yükselişe geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Eylül 2024 altın fiyatları.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 713 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 806 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 803 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2.749,12 TL'den, çeyrek altın ise 4.605,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 6 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

6 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.748,87

Satış 2.749,12

6 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.527,00

Satış 4.605,00

6 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.083,00

Satış 9.201,00

6 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.137,00

Satış 18.344,00

6 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.518,29

Satış 2.518,59