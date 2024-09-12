Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir! İşte 12 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları

12 Eylül 2024 07:23 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 07:26

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Bununla birlikte altın fiyatları geriledi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 12 Eylül 2024 altın fiyatları...

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Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri belli oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı. Açıklanan rakamlarla birlikte altında düşüş meydana geldi.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.750,36 TL'den, çeyrek altın ise 4.605,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 12 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

12 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.749,99

Satış 2.750,36

12 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.555,00

Satış 4.605,00

12 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.082,00

Satış 9.196,00

12 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.163,00

Satış 18.336,00

12 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.515,63

Satış 2.515,97