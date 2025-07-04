Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte 4 Temmuz 2025 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları

Küresel piyasalarda gözler ABD tarım dışı istihdam verisine çevrilmişti. Kritik veriler açıklandı. Tarım dışı istihdam dördüncü ay üst üste beklentileri aştı, işsizlik oranı düştü. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 280 bin lira, en yüksek 4 milyon 303 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 280 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.276,55 TL'den, çeyrek altın ise 7.005,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 4 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

4 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.275,75

Satış 4.276,55

4 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.933,00

Satış 7.005,00

4 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.866,00

Satış 14.009,00

4 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.647,00

Satış 27.891,00

4 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.339,75 dolar

Satış 3.340,12 dolar