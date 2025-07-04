Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte 4 Temmuz 2025 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe hareketli başladı. Gram altın güne 4.276,55 lira seviyesinden çeyrek altın ise 7.005,00 liradan seviyesinden başladı. İşte 4 Temmuz 2025 altın fiyatları...
Küresel piyasalarda gözler ABD tarım dışı istihdam verisine çevrilmişti. Kritik veriler açıklandı. Tarım dışı istihdam dördüncü ay üst üste beklentileri aştı, işsizlik oranı düştü. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 280 bin lira, en yüksek 4 milyon 303 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 280 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 4.276,55 TL'den, çeyrek altın ise 7.005,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 4 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.275,75
Satış 4.276,55
Alış 6.933,00
Satış 7.005,00
Alış 13.866,00
Satış 14.009,00
Alış 27.647,00
Satış 27.891,00
Alış 3.339,75 dolar
Satış 3.340,12 dolar