Altın fiyatlarında rekor rallisi: Dev bankaların yeni yıl sonu hedefi şoke etti!

Ocak 27, 2026 09:22
1
Güncel altın fiyatı

Güncel altın fiyatı hem ülkemizde hem de dünyada tarihi rekorlara imza atıyor. gümüş daha sert bir hareketle fiyatlanıyor. Platin, paladyum, bakır gibi emtialar hızlı yükselişleriyle gündemimize girdi. Dünyadaki jeopolitik ve ekonomik risklerden beslenen değerli metaller giderek fiyat yükseltiyor. Peki bu yükseliş ne kadar devam edecek?

2
Altın fiyatları için rekor rallisi

Altın fiyatları için rekor rallisi devam ederken bankacılık devleri de yatırımcılar için uyarılarda bulunarak tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
 

3
Morgan Stanley yıl sonu altın tahmini

Morgan Stanley yıl sonu altın tahminini revize ederek 5 bin 700 dolar seviyesine işaret ederken, Societe Generale ise yıl sonu altın tahminini ons başına 6 bin dolara çıkardı.

4
Morgan Stanley

Morgan Stanley, dün yayımladığı değerlendirme notunda altın için iyimser senaryosunu yukarı yönlü revize ederek, 2026’nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak belirledi.
 

5
jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına

Banka, bu görünümün arkasında süregelen jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu vurguladı. Güçlü ETF talebinin birkaç yıldır devam eden arz açıklarının ardından sınırlı stokları da tükettiği ifade edildi.
 

6
Societe Generale

Societe Generale analistleri ise 5 bin dolar olan yıl sonu altın tahminini ons başına 6 bin dolara çıkardı. Analistler, devam eden siyasi çalkantıların piyasaları etkilemeye devam etmesi durumunda tahminlerin düşük kalabileceği konusunda da uyardı.
 

7
altın ons başına 5 bin dolar

Altın, tarihinde ilk kez ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi yükselişini sürdürüyor. Güçlü talebin etkisiyle yükselen değerli metal, 5 bin 100 doların hemen altında işlem görüyor.

 

8
altın tahmini

Bu yıl için birçok analistin altın tarafında 4.750–5.000 dolar bandını hedef olarak belirlediğini hatırlatan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ise, “Henüz ocak ayındayız ama bu seviyelere şimdiden ulaşmış durumdayız” ifadelerini kullandı.
 

9
Finans analisti İslam Memiş altın

Finans analisti İslam Memiş ise 2026 yılına ilişkin daha önce de uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak piyasaların bilinçli şekilde baskılandığını savundu: "2026 yılına ilişkin manipülasyon olduğunu söylemiştik. Bilerek ve isteyerek piyasaları geren bir sistem var" ifadelerini kullandı.
 

10
Gram altın

Gram altının 7.236 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, yılın ilk yarısı için beklenen 8.000 lira seviyesine yaklaşıldığını söyledi.
"Yine öngörülemeyen bir süreç yaşıyoruz. Gram altın almak için uygun bir zaman değil" dedi.

