Altın fiyatlarında rekor rallisi: Dev bankaların yeni yıl sonu hedefi şoke etti!

Güncel altın fiyatı hem ülkemizde hem de dünyada tarihi rekorlara imza atıyor. gümüş daha sert bir hareketle fiyatlanıyor. Platin, paladyum, bakır gibi emtialar hızlı yükselişleriyle gündemimize girdi. Dünyadaki jeopolitik ve ekonomik risklerden beslenen değerli metaller giderek fiyat yükseltiyor. Peki bu yükseliş ne kadar devam edecek?