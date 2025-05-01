Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Altın fiyatlarında sert dalgalanma! Altın almak mı satmak mı? Filiz Eryılmaz'dan doğru zamanda doğru hamle uyarısı

Küresel belirsizliklerin gölgesinde altın fiyatları sert dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin her geçen gün daha da tırmanması, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti ve bu da altını rekor seviyelere taşıdı. Üstelik geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Powell’ın görevden alınabileceği yönündeki iddialar da piyasalardaki hareketliliği artırdı. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle altın güçlü bir ralli yaptı, ancak bu yükseliş uzun sürmedi. Ani bir düzeltme ile karşılaşan piyasalarda belirsizlik sürüyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, bu çalkantılı dönemde yatırımcılara kritik değerlendirmelerde bulunarak, yatırımcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 12:35

Son dönemde küresel belirsizliklerin artmasıyla birlikte altın fiyatları sert iniş çıkışlar yaşıyor. Özellikle ABD-Çin arasındaki siyasi gerilim, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu gelişmeler altını tarihi zirvelere taşırken, piyasalarda yaşanan ani düzeltme süreci fiyatların yeniden gerilemesine neden oldu.

POWELL GERGİNLİĞİ VE ABD'NİN TUTUMU ALTINI YUKARI TAŞIDI

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alabileceğine dair çıkan söylentiler ve ardından gelen yalanlamalar piyasaları sarstı. Bu spekülasyonlar ve ABD'nin Çin'e karşı daha ılımlı mesajlar vermesi altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oldu.

Altın fiyatlarında sert dalgalanma! Altın almak mı satmak mı? Filiz Eryılmaz'dan doğru zamanda doğru hamle uyarısı

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ TEKNİK VE TEMEL GELİŞMELER

TGRT Haber'de yayınlanan 'Bilmedikleriniz' programında konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarındaki bu ani düşüşün teknik ve temel nedenleri olduğuna dikkat çekti. "Gram altın 4.305 TL seviyelerinden 3.990 TL’ye kadar geriledi. 4.000 TL seviyesi önemli bir destekti, ancak altına sarktı" diyen Eryılmaz, piyasalardaki düzeltmenin olağan olduğunu belirtti. Özellikle ABD'nin Çin'e karşı yumuşayan tavrı, otomobil tarifelerinde gerilim düşmesi ve Putin'in Ukrayna konusunda uzlaşmacı açıklamaları, altında geri çekilmeyi tetikledi.

Altın fiyatlarında sert dalgalanma! Altın almak mı satmak mı? Filiz Eryılmaz'dan doğru zamanda doğru hamle uyarısı

DÜŞÜŞ SONA ERDİ Mİ?

Piyasalarda en çok merak edilen soru şu: Altındaki düşüş sona mı erdi? Eryılmaz bu soruya net bir şekilde cevap verdi. Eryılmaz, "Düşüş bir düzeltme olarak değerlendirilmeli, ancak kalıcı bir trend değişimi beklemiyorum." Ayrıca Eryılmaz, yıl sonunda altının ons bazında 3.700 dolarlara kadar çıkabileceğini öngördü ve bu seviyenin yılın en yüksek noktası olabileceğini ifade etti.

Altın fiyatlarında sert dalgalanma! Altın almak mı satmak mı? Filiz Eryılmaz'dan doğru zamanda doğru hamle uyarısı

KISA VADEDE YATAY SEYİR BEKLENTİSİ

Trump'ın belirsiz politikaları nedeniyle piyasalarda net bir yön çizilemediğini ifade eden Eryılmaz, kısa vadede altında belirli destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalı, ancak yönsüz bir hareket bekliyor. "4300 TL üzerinde gram altın görmek için güçlü bir katalizör şart" diyen Eryılmaz, Powell tartışmaları gibi sert politik gelişmelerin fiyatları yukarı itebileceğini söyledi.

Altın fiyatlarında sert dalgalanma! Altın almak mı satmak mı? Filiz Eryılmaz'dan doğru zamanda doğru hamle uyarısı

"DÜŞEN BIÇAK TUTULMAZ, ŞİMDİLİK İZLEME ZAMANI"

Eryılmaz, "Kısa vadede altın için en olası senaryo, belirli destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalanan; ancak ne anlamlı şekilde yükselen ne de düşen, yatay seyirli bir görünüm olabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir kural var: Düşen bıçak tutulmaz. Dolayısıyla fiyatlarda geri çekilme yaşandığında, örneğin 4.000 TL seviyesinin altına inildiğinde, piyasada pek çok kişi bunun bir alım fırsatı olup olmadığını sorgulayacaktır. Ancak bana göre bu aşamada temkinli olmakta fayda var. Hemen alıma geçmek yerine, gelişmeleri izlemek daha sağlıklı olur. Özellikle gram altın 3.940 TL seviyesinin altına sarkarsa, bu düşüşün derinleşebileceğine işaret edebilir. Bu nedenle, acele etmeden piyasayı yakından takip etmek gerekiyor."

Altın fiyatlarında sert dalgalanma! Altın almak mı satmak mı? Filiz Eryılmaz'dan doğru zamanda doğru hamle uyarısı

ABD VERİLERİ PİYASAYI KARIŞTIRDI

Dün gelen ABD büyüme ve istihdam verileri, resesyon sinyalleri verirken enflasyon cephesindeki karışık tablo da yatırımcılarda tedirginliğe yol açtı. Özellikle PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) verisinin beklentileri aşmaması olumlu karşılansa da, genel görünümde hâlâ dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Altın fiyatlarında sert dalgalanma! Altın almak mı satmak mı? Filiz Eryılmaz'dan doğru zamanda doğru hamle uyarısı

KRİTİK VERİ VE FED KARARI BEKLENİYOR

Yarın saat 15.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak. Eryılmaz, bu dönemde "ne alım ne satış, sadece izleme" stratejisinin en doğru tercih olduğunu dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SSK ve Bağkur’lulara sevindirici haber! SGK devreye girdi: Emekliye çifte zam kararı
Araç sahipleri bu habere sevinecek! UTTS’de süre uzatıldı: İşte yeni tarih

Sıkça Sorulan Sorular

1 Gram altın Şu An Kaç TL?
1 gram altın 3 bin 992 TL'den alıcı buluyor.
ETİKETLER
#altın fiyatları
#gram altın
#donald trump
#altın fiyatlar
#altın fiyatlari
#Gram Altın Fiyatı
#Abd Çin Tarife Savaşları
#Altın Fiyatları Bugün
#Fed Başkanı Powell
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.