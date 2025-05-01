Altın fiyatlarında sert dalgalanma! Altın almak mı satmak mı? Filiz Eryılmaz'dan doğru zamanda doğru hamle uyarısı

Küresel belirsizliklerin gölgesinde altın fiyatları sert dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin her geçen gün daha da tırmanması, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti ve bu da altını rekor seviyelere taşıdı. Üstelik geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Powell’ın görevden alınabileceği yönündeki iddialar da piyasalardaki hareketliliği artırdı. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle altın güçlü bir ralli yaptı, ancak bu yükseliş uzun sürmedi. Ani bir düzeltme ile karşılaşan piyasalarda belirsizlik sürüyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, bu çalkantılı dönemde yatırımcılara kritik değerlendirmelerde bulunarak, yatırımcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini açıkladı.

Son dönemde küresel belirsizliklerin artmasıyla birlikte altın fiyatları sert iniş çıkışlar yaşıyor. Özellikle ABD-Çin arasındaki siyasi gerilim, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu gelişmeler altını tarihi zirvelere taşırken, piyasalarda yaşanan ani düzeltme süreci fiyatların yeniden gerilemesine neden oldu.



POWELL GERGİNLİĞİ VE ABD'NİN TUTUMU ALTINI YUKARI TAŞIDI

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alabileceğine dair çıkan söylentiler ve ardından gelen yalanlamalar piyasaları sarstı. Bu spekülasyonlar ve ABD'nin Çin'e karşı daha ılımlı mesajlar vermesi altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oldu.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ TEKNİK VE TEMEL GELİŞMELER

TGRT Haber'de yayınlanan 'Bilmedikleriniz' programında konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarındaki bu ani düşüşün teknik ve temel nedenleri olduğuna dikkat çekti. "Gram altın 4.305 TL seviyelerinden 3.990 TL’ye kadar geriledi. 4.000 TL seviyesi önemli bir destekti, ancak altına sarktı" diyen Eryılmaz, piyasalardaki düzeltmenin olağan olduğunu belirtti. Özellikle ABD'nin Çin'e karşı yumuşayan tavrı, otomobil tarifelerinde gerilim düşmesi ve Putin'in Ukrayna konusunda uzlaşmacı açıklamaları, altında geri çekilmeyi tetikledi.

DÜŞÜŞ SONA ERDİ Mİ?

Piyasalarda en çok merak edilen soru şu: Altındaki düşüş sona mı erdi? Eryılmaz bu soruya net bir şekilde cevap verdi. Eryılmaz, "Düşüş bir düzeltme olarak değerlendirilmeli, ancak kalıcı bir trend değişimi beklemiyorum." Ayrıca Eryılmaz, yıl sonunda altının ons bazında 3.700 dolarlara kadar çıkabileceğini öngördü ve bu seviyenin yılın en yüksek noktası olabileceğini ifade etti.

KISA VADEDE YATAY SEYİR BEKLENTİSİ

Trump'ın belirsiz politikaları nedeniyle piyasalarda net bir yön çizilemediğini ifade eden Eryılmaz, kısa vadede altında belirli destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalı, ancak yönsüz bir hareket bekliyor. "4300 TL üzerinde gram altın görmek için güçlü bir katalizör şart" diyen Eryılmaz, Powell tartışmaları gibi sert politik gelişmelerin fiyatları yukarı itebileceğini söyledi.

"DÜŞEN BIÇAK TUTULMAZ, ŞİMDİLİK İZLEME ZAMANI"

Eryılmaz, "Kısa vadede altın için en olası senaryo, belirli destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalanan; ancak ne anlamlı şekilde yükselen ne de düşen, yatay seyirli bir görünüm olabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir kural var: Düşen bıçak tutulmaz. Dolayısıyla fiyatlarda geri çekilme yaşandığında, örneğin 4.000 TL seviyesinin altına inildiğinde, piyasada pek çok kişi bunun bir alım fırsatı olup olmadığını sorgulayacaktır. Ancak bana göre bu aşamada temkinli olmakta fayda var. Hemen alıma geçmek yerine, gelişmeleri izlemek daha sağlıklı olur. Özellikle gram altın 3.940 TL seviyesinin altına sarkarsa, bu düşüşün derinleşebileceğine işaret edebilir. Bu nedenle, acele etmeden piyasayı yakından takip etmek gerekiyor."

ABD VERİLERİ PİYASAYI KARIŞTIRDI

Dün gelen ABD büyüme ve istihdam verileri, resesyon sinyalleri verirken enflasyon cephesindeki karışık tablo da yatırımcılarda tedirginliğe yol açtı. Özellikle PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) verisinin beklentileri aşmaması olumlu karşılansa da, genel görünümde hâlâ dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

KRİTİK VERİ VE FED KARARI BEKLENİYOR

Yarın saat 15.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak. Eryılmaz, bu dönemde "ne alım ne satış, sadece izleme" stratejisinin en doğru tercih olduğunu dile getirdi.