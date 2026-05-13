Altın fiyatlarında sert düşüş! Fed sonrası altında son durum: İşte 13 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarındaki hareketlilik hafta ortasında da devam ediyor. Haftayı düşüşle açan altın, ABD enflasyon verisinin Fed beklentilerini değiştirmesiyle iyiden iyiye geriledi. Spot altın ons başına 4 bin 695 dolara kadar düştü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Mayıs 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.858,89
SATIŞ: 6.859,78
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.124,00
SATIŞ: 11.240,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 22.244,00
SATIŞ: 22.463,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 43.549,79
SATIŞ: 44.405,88
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.228,92
SATIŞ: 6.285,50