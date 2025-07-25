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Ekonomi
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 | Özge Sönmez

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

Haftaya tarihi rekorla başlayan altın fiyatları sert düşüş gösterdi. Dün alış fiyatı 4.401,61 TL olan gram altın haftanın son günü 4.385,78 TL ile açtı. Peki, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar oldu. İşte 25 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 07:24
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 07:28

Piyasalardaki haftalardır süren dalgalanma devam ediyor. Haftaya yükselişle başlayan ise yatırımcılar ve alım-satım yapanlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Haftanın son gününe sert düşüşle başlayan altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, ve gram ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.382,03

SATIŞ(TL) 4.382,41

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?


ALIŞ(TL) 7.131,00

SATIŞ(TL) 7.206,00

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 29.094,00

SATIŞ(TL) 29.534,00

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?


ALIŞ(TL) 3.978,86

SATIŞ(TL) 4.198,80

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.361,99

SATIŞ(USD) 3.362,37

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ETİKETLER
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#22 ayar bilezik
#Altın Fiyatları Bugün
#Ekonomi
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