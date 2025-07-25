Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

Piyasalardaki haftalardır süren dalgalanma devam ediyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları ise yatırımcılar ve alım-satım yapanlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Haftanın son gününe sert düşüşle başlayan altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.382,03

SATIŞ(TL) 4.382,41

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?



ALIŞ(TL) 7.131,00

SATIŞ(TL) 7.206,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 29.094,00

SATIŞ(TL) 29.534,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?



ALIŞ(TL) 3.978,86

SATIŞ(TL) 4.198,80

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.361,99

SATIŞ(USD) 3.362,37