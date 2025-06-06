Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte 6 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftaya inişli çıkışlı başlayan altın fiyatları dün 4 bin 300 lirayı görerek rekor kırmıştı. Bugün ise altın güne düşüşle başladı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Haziran Cuma güncel altın fiyatları...
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki gelişmeler alım- satım yapanlar ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kurban Bayramı ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte piyasalar da hareketlenmeye başladı. Haftaya inişli-çıkışlı başlayan altın fiyatları dün 4.300 seviyesini görerek rekor kırdı. Gram altın, 6 Haziran Cuma günü itibarıyla ise 4.256 TL’yi gördü.
6 Haziran Cuma güncel altın fiyatları şu şekilde:
6 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram Altın: Alış 4.256,40 TL – Satış 4.256,88 TL
6 HAZİRAN ONS ALTIN FİYATLARI
Ons Altın: Alış 3.372,18 dolar – Satış 3.372,55 dolar
6 HAZİRAN ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın: Alış 6.910,00 TL – Satış 7.010,00 TL
6 HAZİRAN YARIMALTIN FİYATLARI
Yarım Altın: Alış 13.818,00 TL – Satış 14.018,00 TL
6 HAZİRAN TAM ALTIN FİYATLARI
Tam Altın: Alış 27.334,96 TL – Satış 27.874,55 TL
6 HAZİRAN CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet Altını: Alış 27.551,00 TL – Satış 27.907,00 TL