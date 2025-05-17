Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Altın fiyatlarında sert düşüş! Yatırımcılar nefesini tuttu: 6 ay sonra bir ilk

Altın yatırımcıları, son dönemde yaşanan gelişmelerin etkisiyle fiyatlardaki hareketliliği yakından izliyor. Uzun süredir yukarı yönlü seyreden altın piyasasında dengeler değişmeye başladı. Gram altın, yaklaşık 6 ay sonra ilk kez 4 bin TL’nin altına düşerken, bu ani gerileme yatırımcılar arasında tedirginliğe neden oldu. Birçok kişi, ekran başında fiyatları anlık olarak takip etmeye başladı. Peki altın fiyatlarındaki bu gerileme yatırımcılar için alım fırsatı mı? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 15:12

Altın piyasalarında uzun süredir görülmeyen bir gelişme yaşandı. 2025 yılına rekorlarla başlayan gram altın, son günlerde yönünü aşağı çevirdi. Özellikle yatırımcıların ve düğün alışverişine hazırlananların yakından takip ettiği gram altın, son altı ayın en keskin düşüşünü yaşayarak 4 bin TL sınırının altına düştü.

GRAM ALTINDA ŞAŞIRTAN GERİLEME

Ocak 2025’te yaklaşık 2.965 TL seviyesinde olan gram altın, yıl içerisinde yükselişini sürdürerek geçtiğimiz haftalarda 4.500 TL’ye kadar tırmanmıştı. Ancak ani bir düşüşle birlikte fiyatlar 3.950 TL seviyelerine kadar geriledi. Yaklaşık bir ayda 550 TL'lik değer kaybı yaşayan gram altın, son 6 ayda bu denli sert bir geri çekilme yaşamamıştı.

Altın fiyatlarında sert düşüş! Yatırımcılar nefesini tuttu: 6 ay sonra bir ilk

KUYUMCULARDA ALIM HAREKETLİLİĞİ

Fiyatlardaki sert gerileme, uzun süredir alım fırsatını bekleyen vatandaşları harekete geçirdi. Kuyumcu dükkânlarında gözle görülür bir yoğunluk yaşanırken, özellikle altın takı ve bileziklerde ciddi düşüşler dikkat çekiyor. Bazı modellerdeki fiyat düşüşleri, alıcıların ilgisini artırdı.

ALTIN SETLERİNDE 80 BİN TL’LİK DÜŞÜŞ

ATV Haber’e konuşan kuyumcu esnafı İsa Kahraman, altın setlerinde yaşanan düşüşe dikkat çekti. Geçtiğimiz ay 460 bin TL’ye satılan bir setin fiyatının 380 bin TL’ye kadar indiğini belirten Kahraman, özellikle düğün alışverişi yapanlar için bu dönemin kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ifade etti.

Altın fiyatlarında sert düşüş! Yatırımcılar nefesini tuttu: 6 ay sonra bir ilk

AJDA BİLEZİKLER DE UCUZLADI

Son dönemin popüler modellerinden olan Ajda bilezikler de fiyat düşüşünden etkilendi. Geçen hafta 41 bin TL’ye satılan bilezikler, bu hafta itibarıyla 38.500 TL seviyesine geriledi.

Altının bundan sonraki yönüyle ilgili belirsizlik sürerken, uzmanlar kısa vadeli tahmin yapmanın zor olduğunu vurguluyor. Ancak genel görüş, altının uzun vadede yeniden toparlanacağı yönünde birleşiyor. Piyasa uzmanları, "Altın geldiği yeri unutmaz" diyerek, sarı metalin uzun vadede yeniden eski seviyelerine dönebileceğini belirtiyor.

Altın fiyatlarında sert düşüş! Yatırımcılar nefesini tuttu: 6 ay sonra bir ilk

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Altın fiyatlarındaki bu ani düşüş, yatırımcılar açısından yeni bir fırsat penceresi oluşturmuş olabilir. Ancak uzmanlar, yatırım yapmadan önce piyasa takibinin dikkatle yapılması ve bireysel risklerin gözetilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için bu seviyeler cazip görünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kira balonu patladı mı? Uzman isim konutta kira fiyatlarının düşeceği tarihi açıkladı
Yeni vergi dönemi resmen başladı: Bakan Şimşek açıkladı: Köklü değişiklikler yolda
Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi

Sıkça Sorulan Sorular

Altın hangi durumda düşer?
Dolar, euro, sterlin gibi para birimleri karşısında değer kaybettiğinde, yani dolar endeksi düştüğünde altın fiyatı yükseliyor. Bunun sebebi aynı miktarda altının artık daha fazla dolar ile alınabiliyor olması. Dolar diğer para birimleri karşısında güçlendiğinde ise altın fiyatı düşüyor.
ETİKETLER
#altın fiyatlar
#Altın Fiyatları Bugün
#Gram Altın Fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.