Altın fiyatlarında sert düşüş! Yatırımcılar nefesini tuttu: 6 ay sonra bir ilk

Altın yatırımcıları, son dönemde yaşanan gelişmelerin etkisiyle fiyatlardaki hareketliliği yakından izliyor. Uzun süredir yukarı yönlü seyreden altın piyasasında dengeler değişmeye başladı. Gram altın, yaklaşık 6 ay sonra ilk kez 4 bin TL’nin altına düşerken, bu ani gerileme yatırımcılar arasında tedirginliğe neden oldu. Birçok kişi, ekran başında fiyatları anlık olarak takip etmeye başladı. Peki altın fiyatlarındaki bu gerileme yatırımcılar için alım fırsatı mı? İşte detaylar…

Altın piyasalarında uzun süredir görülmeyen bir gelişme yaşandı. 2025 yılına rekorlarla başlayan gram altın, son günlerde yönünü aşağı çevirdi. Özellikle yatırımcıların ve düğün alışverişine hazırlananların yakından takip ettiği gram altın, son altı ayın en keskin düşüşünü yaşayarak 4 bin TL sınırının altına düştü.

GRAM ALTINDA ŞAŞIRTAN GERİLEME

Ocak 2025’te yaklaşık 2.965 TL seviyesinde olan gram altın, yıl içerisinde yükselişini sürdürerek geçtiğimiz haftalarda 4.500 TL’ye kadar tırmanmıştı. Ancak ani bir düşüşle birlikte fiyatlar 3.950 TL seviyelerine kadar geriledi. Yaklaşık bir ayda 550 TL'lik değer kaybı yaşayan gram altın, son 6 ayda bu denli sert bir geri çekilme yaşamamıştı.

KUYUMCULARDA ALIM HAREKETLİLİĞİ

Fiyatlardaki sert gerileme, uzun süredir alım fırsatını bekleyen vatandaşları harekete geçirdi. Kuyumcu dükkânlarında gözle görülür bir yoğunluk yaşanırken, özellikle altın takı ve bileziklerde ciddi düşüşler dikkat çekiyor. Bazı modellerdeki fiyat düşüşleri, alıcıların ilgisini artırdı.

ALTIN SETLERİNDE 80 BİN TL’LİK DÜŞÜŞ

ATV Haber’e konuşan kuyumcu esnafı İsa Kahraman, altın setlerinde yaşanan düşüşe dikkat çekti. Geçtiğimiz ay 460 bin TL’ye satılan bir setin fiyatının 380 bin TL’ye kadar indiğini belirten Kahraman, özellikle düğün alışverişi yapanlar için bu dönemin kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ifade etti.

AJDA BİLEZİKLER DE UCUZLADI

Son dönemin popüler modellerinden olan Ajda bilezikler de fiyat düşüşünden etkilendi. Geçen hafta 41 bin TL’ye satılan bilezikler, bu hafta itibarıyla 38.500 TL seviyesine geriledi.

Altının bundan sonraki yönüyle ilgili belirsizlik sürerken, uzmanlar kısa vadeli tahmin yapmanın zor olduğunu vurguluyor. Ancak genel görüş, altının uzun vadede yeniden toparlanacağı yönünde birleşiyor. Piyasa uzmanları, "Altın geldiği yeri unutmaz" diyerek, sarı metalin uzun vadede yeniden eski seviyelerine dönebileceğini belirtiyor.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Altın fiyatlarındaki bu ani düşüş, yatırımcılar açısından yeni bir fırsat penceresi oluşturmuş olabilir. Ancak uzmanlar, yatırım yapmadan önce piyasa takibinin dikkatle yapılması ve bireysel risklerin gözetilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için bu seviyeler cazip görünüyor.