Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Temmuz 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın 4.270,23 lira seviyesinden işlem görürken ons altın 3.316,49 dolara çıktı. Peki çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz 2025 altın fiyatları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleriyle küresel piyasalarda bir belirsizlik ortamı hakim. Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrine devam ediyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 240 bin lira, en yüksek 4 milyon 252 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,9 azalışla 4 milyon 246 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.270,23 TL'den, çeyrek altın ise 7.024,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 10 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

10 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.269,85

Satış 4.270,23

10 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.959,00

Satış 7.024,00

10 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.913,00

Satış 14.044,00

10 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.738,00

Satış 27.957,00

10 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.316,14

Satış 3.316,49