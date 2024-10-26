Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altında hareketlilik sürüyor! İşte 26 Ekim 2024 altın fiyatları

26 Ekim 2024 07:10 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 07:24

Altın fiyatları haftayı tarihi rekorlarla kapattı. Gram altın, çeyrek altın fırladı. İşte 26 Ekim 2024 altın fiyatları...

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Ons altın uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 740 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 3 milyon 100 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 3.029,22 TL'den, 5.173,00 ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın​, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 26 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

26 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.028,62

Satış 3.029,22

26 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.118,00

Satış 5.173,00

26 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.205,00

Satış 10.340,00

26 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.411,00

Satış 20.606,00

26 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.746,88

Satış 2.748,13