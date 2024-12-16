Altın fiyatlarında son durum! İşte 16 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 07:16 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 07:17
Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarıyla hareketlilik yaşayan altın fiyatları için bu hafta da gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Aralık 2024 altın fiyatları...
Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Küresel piyasalar bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Altın fiyatları yeni haftaya hafif yükselişle başladı.
Serbest piyasada gram altın 2.983,21 TL'den, çeyrek altın ise 4.959,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 16 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
16 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.982,86
Satış 2.983,21
16 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.905,00
Satış 4.959,00
16 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.839,00
Satış 9.917,00
16 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.620,00
Satış 19.755,00
16 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.653,21
Satış 2.653,51
Kaynak: tgrthaber.com