Altın fiyatlarında son durum! İşte 2 Temmuz 2025 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları

İstanbul
Altın fiyatları 2 Temmuz Çarşamba gününe yükselişle başladı. Gram altın güne 4.277,85 lira seviyesinden başlarken çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz 2025 altın fiyatları...
Altın fiyatları jeopolitik nedenler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indireceği beklentisi sonucu yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Ons altın, uluslararası piyasalarda 3.340,69 dolardan işlem görüyor.
Serbest piyasada gram altın 4.277,85 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 2 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.277,38
Satış 4.277,85
Alış 6.940,00
Satış 7.006,00
Alış 13.881,00
Satış 14.011,00
Alış 27.674,00
Satış 27.891,00
Alış 3.340,29
Satış 3.340,69